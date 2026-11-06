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رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة

منوعات
2026-11-06 | 04:54
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رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة
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رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة

في خطوة مشتركة نادرة رغم استمرار الخلاف بينهما، وجّه الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري رسالتَي تهنئة منفصلتين إلى الفائزين بجائزة ديانا لعام 2026، تكريمًا للشباب الذين أحدثوا تغييرًا إيجابيًا في مجتمعاتهم حول العالم.
 
وتُمنح الجائزة من مؤسسة خيرية تحمل اسم والدتهما الراحلة، الأميرة ديانا، وهي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بدعم الشقيقين معًا. وشملت قائمة المكرّمين هذا العام 198 شابًا وشابة من 44 دولة، بينهم 49 من الهند و25 من نيجيريا و23 من الولايات المتحدة، إضافةً إلى مشاركين من تسع دول للمرة الأولى، بينها أوكرانيا ومنغوليا، فضلًا عن فائز من لبنان.
 
وأكدت المديرة التنفيذية للمؤسسة، تيسي أوجو، أنّ تكريم هؤلاء الشباب يعكس شجاعتهم وتعاطفهم وإصرارهم على مواجهة أبرز التحديات العالمية، مشيرةً إلى أنّ رغبتهم في إحداث تغيير إيجابي تتجاوز اختلاف خلفياتهم وظروفهم.
 
ورغم استمرار التوتر في علاقتهما، يواصل ويليام وهاري دعم الإرث الإنساني لوالدتهما، كلٌّ بطريقته الخاصة. ففي حين يركّز ويليام على مكافحة التشرّد وإيجاد حلول لأزمة السكن، يدعم هاري قضايا الشباب في جنوب أفريقيا، ولا سيما مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إلى جانب جهود إزالة الألغام الأرضية عبر منظمة «هالو تراست»، التي سبق أن دعمتها الأميرة ديانا.
 
وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار القطيعة بين الشقيقين، إذ يعود آخر نشاط رسمي مشترك لهما إلى تموز 2021، عندما أزاحا الستار عن تمثال لوالدتهما في قصر كنسينغتون، تزامنًا مع الذكرى الستين لميلادها. ورغم حضورهما بعض المناسبات العائلية نفسها لاحقًا، لم تظهر مؤشرات واضحة إلى مصالحة بينهما.
 
ومع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاة الأميرة ديانا، التي قضت في حادث سير في باريس عام 1997، تتجدّد الأضواء على إرثها الإنساني. وكان شقيقها تشارلز سبنسر قد أصدر في أيلول الماضي كتابًا بعنوان "Swan Song: Diana, My Sister"، استعاد فيه محطات من حياتها وذكرياته معها.
 
وهكذا، ورغم الخلافات التي أبعدت ويليام وهاري عن بعضهما، لا يزال إرث والدتهما يجمعهما في دعم القضايا الإنسانية التي كرّست حياتها من أجلها.
 
 

منوعات

الأمير ويليام

الأمير هاري

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