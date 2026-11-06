رفض وضع الأناناس على البيتزا فخسر عمله وإقامته... أزمة طاهٍ إيطالي تحول خلاف المطبخ إلى ساحة قضاء

لم تكن شريحة أناناس وقطع لحم مقدّد على عجينة بيتزا مجرد طلب عابر لزبون، بل كانت فتيل أزمة مهنية وقانونية انتهت بفقدان طاهٍ إيطالي لوظيفته في مدينة بريزبين الأسترالية، وتعثّر مسار حصوله على الإقامة الدائمة.بدأت القصة في مطعم "لا كوستا"، حيث تمسّك الطاهي الإيطالي دافيدي تامبوريلا بمبدأ يرى فيه وضع الأناناس على البيتزا "إهانة لثقافته". وخلال مناسبة كبرى تجاوز إنفاقها 15 ألف دولار أسترالي، طلب الزبون الرئيسي تقديم البيتزا باللحم المقدّد والأناناس للضيوف، ليواجه برفض قاطع من تامبوريلا الذي اعترف بأنه امتنع عن إعداد هذا الطبق ثلاث مرات خلال أربع سنوات للأسباب ذاتها.وعلى الرغم من تفهّم الإدارة النسبية لرأي الطاهي، إلا أنها اعتبرت تلبية طلبات الزبائن جزءاً أساسياً من العمل، لاسيما وأنّ الطبق وُضِع مسبقاً في قائمة الأطفال. وبعد تقييم لأدائه، قررت إدارة المطعم إنهاء خدماته في أيار 2026.وجاء الفصل ليشكل ضربة مزدوجة لتامبوريلا، إذ تزامن مع إصابة في يده، والأهم من ذلك أنه هدد مستقبله القانوني في أستراليا، حيث كان يعتمد على تأشيرة عمل برعاية المطعم لاستكمال إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة التي أمضى فيها أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من محاولات الإدارة تأجيل إبلاغ السلطات أملاً في صدور الموافقة، إلا أنّ الطلب رُفض واضطر الطاهي للبدء من جديد.ولم تحسم مفوضية العمل العادل الأسترالية أصل النزاع الثقافي ولا قانونية الفصل، بعد أن رُفض طلب تامبوريلا لتقدّمه به بعد انقضاء المهلة القانونية. غير أنّ مطعم "لا كوستا" أغلق أبوابه نهائياً في تموز 2026 بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بينما انتقل تامبوريلا ليعمل رئيساً للطهاة في مطعم إيطالي آخر يخلو خلوّاً تاماً من الأناناس في قائمته.