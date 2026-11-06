الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رفض وضع الأناناس على البيتزا فخسر عمله وإقامته... أزمة طاهٍ إيطالي تحول خلاف المطبخ إلى ساحة قضاء

منوعات
2026-11-06 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رفض وضع الأناناس على البيتزا فخسر عمله وإقامته... أزمة طاهٍ إيطالي تحول خلاف المطبخ إلى ساحة قضاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رفض وضع الأناناس على البيتزا فخسر عمله وإقامته... أزمة طاهٍ إيطالي تحول خلاف المطبخ إلى ساحة قضاء

لم تكن شريحة أناناس وقطع لحم مقدّد على عجينة بيتزا مجرد طلب عابر لزبون، بل كانت فتيل أزمة مهنية وقانونية انتهت بفقدان طاهٍ إيطالي لوظيفته في مدينة بريزبين الأسترالية، وتعثّر مسار حصوله على الإقامة الدائمة.

بدأت القصة في مطعم "لا كوستا"، حيث تمسّك الطاهي الإيطالي دافيدي تامبوريلا بمبدأ يرى فيه وضع الأناناس على البيتزا "إهانة لثقافته". وخلال مناسبة كبرى تجاوز إنفاقها 15 ألف دولار أسترالي، طلب الزبون الرئيسي تقديم البيتزا باللحم المقدّد والأناناس للضيوف، ليواجه برفض قاطع من تامبوريلا الذي اعترف بأنه امتنع عن إعداد هذا الطبق ثلاث مرات خلال أربع سنوات للأسباب ذاتها.

وعلى الرغم من تفهّم الإدارة النسبية لرأي الطاهي، إلا أنها اعتبرت تلبية طلبات الزبائن جزءاً أساسياً من العمل، لاسيما وأنّ الطبق وُضِع مسبقاً في قائمة الأطفال. وبعد تقييم لأدائه، قررت إدارة المطعم إنهاء خدماته في أيار 2026.

وجاء الفصل ليشكل ضربة مزدوجة لتامبوريلا، إذ تزامن مع إصابة في يده، والأهم من ذلك أنه هدد مستقبله القانوني في أستراليا، حيث كان يعتمد على تأشيرة عمل برعاية المطعم لاستكمال إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة التي أمضى فيها أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من محاولات الإدارة تأجيل إبلاغ السلطات أملاً في صدور الموافقة، إلا أنّ الطلب رُفض واضطر الطاهي للبدء من جديد.

ولم تحسم مفوضية العمل العادل الأسترالية أصل النزاع الثقافي ولا قانونية الفصل، بعد أن رُفض طلب تامبوريلا لتقدّمه به بعد انقضاء المهلة القانونية. غير أنّ مطعم "لا كوستا" أغلق أبوابه نهائياً في تموز 2026 بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بينما انتقل تامبوريلا ليعمل رئيساً للطهاة في مطعم إيطالي آخر يخلو خلوّاً تاماً من الأناناس في قائمته.
 

منوعات

رفض

الأناناس على البيتزا

بيتزا

طعام ايطالي

مطعم إيطالي.

LBCI التالي
لغز عمره 150 عاماً… كيف رقد راهب مسيحي في تابوت روماني وثني؟
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-06

إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-31

رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع

LBCI
أخبار دولية
2026-09-23

روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى "أزمة" هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-25

ترامب: هناك أزمة إنسانية ضخمة في إيران ويجب وضع حد لها فورا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:05

لغز عمره 150 عاماً… كيف رقد راهب مسيحي في تابوت روماني وثني؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:35

نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً

LBCI
منوعات
04:54

رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة

LBCI
منوعات
03:53

في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-16

فوز نجل الرئيس الفلسطينيّ بعضوية الهيئة القيادية العليا في حركة فتح

LBCI
خبر عاجل
2026-06-10

ترامب: سنهاجم إيران بقوة وكان عليها أن توقع على الاتفاق

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-13

الوكالة الوطنية: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-04

إدارة الجمارك تواصل عملياتها المكثفة في مكافحة التهريب والتهرب غير القانونيّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:55

ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"صحتك بإيدك"... مشروع أتاح لأكثر من 100 تلميذ وتلميذة خوض يوم مليء بالرياضة والحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

برّادات متاجر أوروبا تخترق… هل الغذاء في خطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"بطلّع مليون و٢٠٠ ألف"... ظاهرة الأطفال المتسوّلين على الطرقات تعود إلى الواجهة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

سلامة الدواء والغذاء تحت مجهر وزارة الصحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أسبوعان فاصلان أمام قرار ترامب في شأن الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تشهد على هزيمة حكومة الثلاثيّ المتطرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بين رصاص الاحتلال وجذور الأرض... حكاية زيتون الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:18

تراجع سعر البنزين والمازوت...

LBCI
حال الطقس
02:27

منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر

LBCI
منوعات
03:53

في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 06-11-2026

LBCI
فنّ
11:37

أصالة تتعرّض للسرقة في أميركا: "حكاية فوق ما بتتصوروا قاهرتني"

LBCI
أخبار لبنان
03:40

قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
00:35

بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)

LBCI
منوعات
04:54

رغم القطيعة بينهما… الأميرة ديانا تجمع ويليام وهاري في خطوة نادرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More