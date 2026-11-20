"شهرزاد وحكايات أخرى" بقيادة هاروت فازليان... الموسيقى راويةً للأساطير والحب برؤية مشرقيّة مبتكرة

التقت الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بأعضاء من الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق- عربية على إيقاع الحكاية والذاكرة المشرقية، في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في بيروت، بدعوة من رئيسة الكونسرفتوار الوطني اللبناني المؤلفة الموسيقية هبة القواس، ضمن احتفالية "2026 – عام وليد غلمية"، تحت قيادة المايسترو هاروت فازليان، وبمشاركة عازفة القانون الأرمنية البارعة كارين هوفهانيسيان.



فتحت هذه الأمسية باب السرد على حكايات تخطّت حدود الزمان والمكان، من الفولكلور السلافي والرقص الطقسي الإسباني إلى التراجيديا الشكسبيرية والوجد العربي. فـ«شهرزاد» وما رافقها من قصص منحت هذه الأمسية أفقاً روائياً رحباً، بينما تجلّى جوهرها في التحول الجذري الذي أحدثه المايسترو هاروت فازليان، إذ نقل «شهرزاد» من فضاء القصر الفخم المتخيَّل إلى دفء «خيمة» أكثر خصوصية وحميمية، وأعاد الحكاية إلى جذورها المشرقية عبر الآلات الشرقية والتقاسيم والارتجال، ليتحوّل الموسيقيون من مؤدّين لنص مكتوب إلى رواة الحكاية.



افتتحت الدكتورة هبة القواس، الأمسية بكلمة ربطت فيها سحر الحكاية بقدرة الموسيقى على إحياء المخيّلة والوجدان، وقالت:

"منذ أن بدأت شهرزاد تروي حكاياتها، لم تعد الحكاية مجرد سردٍ للأحداث، بل أصبحت فعلاً من أفعال الحياة. تنتصر فيه المخيلة على الخوف، والجمال على الصمت. وهذا المساء ندعوكم إلى عالم تصبح فيه الموسيقى هي الراوي، فتمنح الأساطير والأحلام والحب والمشاعر الإنسانية حياة، ولا نروي الحكايات بالكلمات، بل بالموسيقى.



من أساطير موسورغسكي إلى رهافة رافيل ونار دي فايا، ومن مأساة روميو وجولييت عند تشايكوفسكي إلى حوار عاشقين لوليد غلمية، تتوالى أمامنا عوالم إنسانية مختلفة، تتحدث فيها الموسيقى بلغة تتجاوز حدود الزمان والجغرافيا.



وفي هذا العام الذي خصصناه للاحتفاء بإرث الموسيقار وليد غلمية، يسعدني أن نستعيد إحدى مؤلفاته التي كتبها لمسرح كركلا، حيث يتحول الحوار بين عاشقين إلى حركة وإيقاع وتعبير موسيقي نابض بالحياة، لأنها قصة حلم ليلة شرق. أما شهرزاد لريمسكي كورساكوف، فهي في قلب برنامجنا الليلة، ونقدمها برؤية موسيقية جديدة للمايسترو هاروت فازليان، الذي أدخل العود والقانون والناي والإيقاعات الشرق عربية والآلات الشرقية العربية إلى نسيجها السمفوني، في حوار شيّق تتلاقى فيه الأصوات والتقاليد الموسيقية، فتكتسب فيه الحكايات ألواناً وأبعاداً تعبيرية جديدة".

وأضافت: "ونرحب ترحيباً حاراً بعازفة القانون الأرمنية المتألقة والمنفردة الرائعة كارين هوفهانيسيان، التي تشاركنا هذه الرحلة الموسيقية المميزة. وأتوجه بتحية تقدير نابعة من القلب إلى أوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية وإلى الأعضاء من الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق- عربية، وإلى المايسترو هاروت فازليان على هذا العمل الفني الذي يجمع بين الإبداع والبحث والتجدد".



وختمت: "في الموسيقى كما في الحكايات لا تكمن الدهشة فيما نسمعه فحسب، بل في العوالم التي يفتحها ذاك الصوت في داخلنا. فلنترك لشهرزاد أن تروي حكاياتها من جديد ولنصغِ إلى ما تقوله الموسيقى حين تعجز الكلمات. فلتأخذكم موسيقى هذه الليلة إلى ما وراء الكلمات، نحو عالم شهرزاد الساحر".



بعد الكلمة الافتتاحية، أخذ المايسترو هاروت فازليان الجمهور بروح الراوي العارف الذي يضع المستمعين في قلب رحلة الأمسية، مؤكداً بوضوح أن كل مقطوعة موسيقية مكتوبة تروي قصة، وأن الموسيقيين ليسوا كُتّاب القصة بل «رواتها». ومن هذا المنطلق، قسّم الأمسية إلى مسارين متكاملين: جزء أول يضم خمس مقطوعات قصيرة تروي أساطير وحكايات عن الحب، يليه قسم ثانٍ ينفتح بجرأة على الآلات الشرقية ليعيد تشكيل «شهرزاد» من الداخل.



في القسم الأول، استهلّ فازليان الرحلة بـ«بابا ياغا» لموديست موسورغسكي، التي كانت أصلاً جزءاً من متتالية البيانو «صور في معرض»، موضحاً للجمهور أنها أسطورة الكوخ الذي يطير في الليل على أرجل طيور أو دواجن، ومقرّباً صورتها بعفوية إلى المخيال اللبناني بما يشبه «أبو كيس»، حيث تبدأ الموسيقى بإحساس مقلق بالخطر ثم تندفع بإيقاعات مطرقة وألحان متشظية وطاقة متفجرة. وتلاها «بافان لأميرة راحلة» لموريس رافيل، التي وصفها فازليان بجمالها المتباين، وهي رقصة بلاط نهضوية بطيئة ووقورة حوّلها رافيل، منجذباً إلى وقع الكلمات وأناقتها أكثر من قصة مأساوية محددة، إلى لوحة رهافة ونقاء وشفافية وشجن نبيل. ثم اشتعلت الأجواء مع «رقصة النار الطقسية» من باليه «الحب الساحر» لمانويل دي فايا، والتي أشار فازليان إلى جانبها المظلم وحدتها، حيث تسعى «كانديلا» لكسر سطوة شبح حبيبها السابق غير المخلص عبر رقصة طقسية حول النار تتصاعد في إيقاعها الملحّ نحو ذروة تحرر.



وفي سياق هذا المسار، حضر «حوار عاشقين» لوليد غلمية، الذي أُلّف أصلاً لعمل «حلم ليلة شرق» لمسرح كركلا عام 1990 مستلهماً «حلم ليلة منتصف الصيف» لشكسبير، احتفاءً بعام وليد غلمية وإرثه الأوركسترالي العربي الأصيل. وقدّم فازليان العمل بروح مرهفة وعفوية واصفاً إياه بأنه جميل وبريء جداً، ومضيفاً بابتسامة عارفة أن قصة الحب لا تخلو من «شجار»، ففي ميزان ثلاثي يجمع بين حميمية اللقاء واتساع المسرح، يتبادل الكمان المنفرد والأوركسترا لعبة الاقتراب والتردد والعتاب والمصالحة بين توتر إيقاعي وانفراج غنائي، حيث يحافظ كل طرف على صوته الخاص. واختُتم الجزء الأول بـ "روميو وجولييت" لتشايكوفسكي، التي عدّها فازليان ركناً لا تكتمل القصة من دونه، المفتتحة بمقدمة وقورة تشبه الصلاة وتوحي بقدرٍ يخيّم على فيرونا قبل أن تتصادم العاطفة الجياشة بالعداء المأساوي ليلمع الحب وسط قسوة القدر.



ومع « Expromptللقانون والأوركسترا» لأناهيت فاليسيان، تألقت عازفة القانون الأرمنية المرموقة كارين هوفهانيسيان ببراعة لافتة في عمل يزاوج بين التراث الأرميني العريق والكتابة المعاصرة. إذ أظهرت تحكّماً استثنائياً بمساحات الآلة وتنقلاتها المقامية الدقيقة، متنقلةً بسلاسة بين الجمل التأملية الرقيقة والاندفاعات الإيقاعية المتقنة. وبحضورها الآسر، أبرزت رنين القانون المتلألئ ودقة نبرته وغناه اللوني، مانحةً الآلة صوتاً درامياً مستقلاً يوازي ثقل الأوركسترا ويحاورها بندّية وشفافية عالية، قبل أن تعود وتترجم انفعالات الحكاية في «شهرزاد» بنبرة دافئة تجمع بين رهافة اللمسة وعمق الارتجال.



تتجلى القيمة الإبداعية الأعمق في هذه الأمسية في أن المايسترو هاروت فازليان لم يكتفِ بدور القائد الذي يدير النوتة المكتوبة بأمانة تقليدية، وإنما مارس فعل إعادة التأويل وإعادة الهندسة السمعية، منطلقاً من قناعته بأن الموسيقيين ليسوا كُتّاب القصة بل «رواتها»، وأن كل عصر ومكان يستحق أن يروي الحكاية بلسانه وروحه. هنا تكمن الجِدّة والاختلاف الحقيقي في هذه التجربة: تفكيك البنية السمفونية الغربية الكلاسيكية من الداخل، وإعادة بنائها بروح مشرقية أصيلة، وذلك عبر الدمج البنيوي للآلات الشرقية وطرائق الأداء العربية في صميم النسيج الأوركسترالي، وليس عبر التزيين السطحي.



تبدأ شهرزاد رحلتها من عمل سمفوني شكّله الموسيقي ريمسكي كورساكوف في روسيا ضمن فضاء الاستشراق، لتأخذ في هذه الحفلة مساراً مختلفاً، إذ تُعاد صياغتها عبر أوركسترا تجمع بين الآلات الشرقية والعربية. وبذلك ينتقل العمل من الاستشراق إلى الشرق، ليتحوّل من رؤية خارجية إلى تجربة موسيقية شرقية عربية تنبع من بيئتها الأصلية. غالباً ما قُدّم العمل في الذاكرة الموسيقية العالمية وكأنه «استشراق روسي» مبني على أوركسترا سمفونية ضخمة تستدعي أجواء قصر أسطوري فخم من مسافة بعيدة. غير أن فازليان شرح بوضوح (في كلمة له أنه أراد قلب هذه المعادلة، إذ استبدل تخيّل قصر كبير وفخم بحميمية «الخيمة» وخصوصيتها، وغيّر صورة شهريار لأنه لا يؤمن بالعنف ولا بما كان يفعله بـنسائه في المساء، فصوّره رجلاً لا يؤمن بالحب ومخدوعاً به، لتأتي شهرزاد وتقنعه بوجود الحب بالفعل. ولأن تغيير المعنى الدرامي يقتضي تغيير الجرس الصوتي، اعتمد فازليان الأوركسترا الوترية وأدخل في قلبها الآلات العربية، الكمان العربي، والناي، والعود، والقانون، وآلات إيقاعية، إلى جانب الدف والطبلة، ليخلق حواراً عضوياً بين الذاكرة الكلاسيكية والوجدان المشرقي.



وامتد الابتكار أبعد من حضور الآلة الشرقية، وذلك إلى إدخال الروح الشرقية في طريقة السرد الموسيقي ذاتها، ولا سيما عبر التقاسيم والارتجال. ففي الموسيقى العربية، يشكّل الارتجال والتقسيم لحظة الحرية الفردية والتجلي العاطفي التي تكسر صرامة الإيقاع المكتوب. وقد وظّف فازليان هذه الخاصية بذكاء مدهش، فجعل كل حكاية من حكايات «شهرزاد» الأربع تُمهَّد بصوت آلة شرقية تضع المستمع في المزاج النفسي والمقامي للحكاية المقبلة، بينما جعل لحن شهرزاد الرئيسي، الذي يتعرّف إليه المستمع كـ «كان يا ما كان...» يمرّ عبر جميع الآلات كأنه يعكس وجوهها المختلفة كل ليلة وهي تروي قصة.



وهكذا، تحوّلت الحركات الأربع إلى مسرح للتفاعل الحي بين الشرق والغرب: في «البحر وسفينة السندباد» تتسع المساحة لحوار متكافئ بين الوتريات الكلاسيكية والآلات الشرقية، وفي «حكاية الأمير القلندري» ينبثق العود بلحن شجي ثم يتصاعد التوتر مع القانون وتُشعل الأوركسترا الفضاء لتفتح الطريق أمام ارتجال حرّ للقانون فوق تموّج الوتريات، قبل أن يختتم الناي المشهد بتقسيم سردي حر آسر (Recitative) على إيقاعات الدف والطبلة. وفي «الأمير الشاب والأميرة الشابة» تمنح الإيقاعات الشرقية الهادئة الغنائية الرومانسية دفئاً حميماً. أما في «العيد في بغداد والبحر» فتبلغ الإيقاعات والآلات الشرقية ذروة الاحتفال والاندفاع قبل أن تتحطم السفينة على الصخرة وتهدأ العاصفة في مصالحة أوركسترالية شاعرية ينتهي فيها العاشقان إلى الوقوع في الحب، مع وعد بعودة الجمهور في العام المقبل لمتابعة بقية الحكاية، و«ألف حفل وحفل" كما أشار المايسترو.



هذا التوجّه الجديد والمختلف لم يقتصر أثره على «شهرزاد»، بل انسحب على روح البرنامج كله، بدءاً من استحضار المخيال الشعبي اللبناني في «بابا ياغا»، مروراً بالنبض الأوركسترالي العربي المستقل في «حوار عاشقين» لوليد غلمية الذي يحتفي بقدرة المقام والإيقاع العربي على بناء دراما مسرحية متكاملة، وصولاً إلى «Expromt للقانون والأوركسترا» لأناهيت فاليسيان التي تضع القانون في موقع البطولة السمفونية. وبدمج عناصر من الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق- عربية مع الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، قدّم هاروت فازليان نموذجاً فنياً رائداً يثبت أن التلاقي بين الشرق والغرب يتجاوز تجاور الأصوات إلى ولادة لغة ثالثة تنطق بلسان الشرق وتحتفظ بعمق البناء السمفوني.



غادر جمهور الموسيقى في تلك الليلة وهو يحمل يقيناً بأن الكونسرفتوار الوطني اللبناني، برؤية الدكتورة هبة القواس وإبداع المايسترو هاروت فازليان، يصون الذاكرة الموسيقية ويحيي إرث الكبار، فاتحاً في الوقت ذاته مختبراً فنيّاً حيّاً يعيد تعريف علاقتنا بالموسيقى العالمية والمشرقية معاً. وفي مدينة تتشبث بالحياة عبر الجمال، تبقى أمسيات كهذه شاهدة على أن الحكاية تتجدد مع كل إصغاء صادق، وتمتد نحو أفاق أرحب في الليالي المقبلة من "ألف حفل وحفل".