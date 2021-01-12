تقارير نشرة الاخبار
12 كانون الثاني 2021 - 15:20
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تباين في اعداد اسرة العناية الفائقة بين المستشفيات ووزارة الصحة

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Lebanon News
بين اللائحة التي نشرتها وزارة الصحة في 2 كانون الثاني لأعداد اسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة، ولائحة بالأرقام المحدثة من قبل وزارة الصحة بعدما زادت المستشفيات أعداد الأسرة لديها. 

كلما نشرنا لائحة جديدة تصلنا احتجاجات من عدد من المستشفيات على المعلومات المنشورة: لقد ذكرتم أن لدينا سريرين في العناية الفائقة ولكن نحن لدينا ثمانية، وذكرتم أن لدينا سريرا واحدا، نحن لدينا 5. 
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 فلم هذا التباين في الأعداد؟
 
 
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