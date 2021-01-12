تباين في اعداد اسرة العناية الفائقة بين المستشفيات ووزارة الصحة

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بين اللائحة التي نشرتها وزارة الصحة في 2 كانون الثاني لأعداد اسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة، ولائحة بالأرقام المحدثة من قبل وزارة الصحة بعدما زادت المستشفيات أعداد الأسرة لديها.كلما نشرنا لائحة جديدة تصلنا احتجاجات من عدد من المستشفيات على المعلومات المنشورة: لقد ذكرتم أن لدينا سريرين في العناية الفائقة ولكن نحن لدينا ثمانية، وذكرتم أن لدينا سريرا واحدا، نحن لدينا 5.فلم هذا التباين في الأعداد؟