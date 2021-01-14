ناصيف زيتون يطلّ من داخل منزله في لبنان... ماذا قال عن التزامه بالاقفال التام للـ LBCI؟ (فيديو)

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التزاماً منه بالاجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة اللبنانية بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في لبنان، أطلّ النجم ناصيف زيتون من داخل حجره المنزلي في لبنان خلال نشرة أخبار الـ LBCI المسائية مع الإعلامي ماريو عبود.وتحدّث ناصيف زيتون عن سبب التزامه بالحجر المنزلي بعدما دخل لبنان اليوم الخميس مرحلة الإقفال التام لمدّة 10 أيام، وقال إنّ الموسيقى ترافقه دائماً حتى خلال فترة الحجر المنزلي.يُذكر أنّ ناصيف زيتون هو أول فنان في تاريخ الموسيقى العربية يتصدّر قائمة التريندينغ على يوتيوب وتحتل أغنياته الثلاث الأخيرة "إنت وأنا، كذبة ورا كذبة، يلي بدا ياني" المراتب الثلاث الأولى، مع وصول عدد المشتركين بقناته على يوتيوب إلى مليار مجموع مشاهدة.لمشاهدة إطلالة ناصيف زيتون خلال نشرة الأخبار: