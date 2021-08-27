تقارير نشرة الاخبار
27 آب 2021 - 13:17
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توقيف الصقر صفعة للقوات والاخيرة تبرر بالهجوم

في عزّ الأزمة..لا تزال السياسة والاحزاب يغطيان المحتكرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار احتكار,بنزين,في عزّ الأزمة..لا تزال السياسة والاحزاب يغطيان المحتكرين
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Lebanon News

الاحتكار وتخزين المحروقات كانا من مسببات الازمة التي يعاني منها الناس. 

وعلى الرغم من الصرخة، لا تزال السياسة والاحزاب يغطيان المحتكرين.
 
 
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