تقارير نشرة الاخبار
27 آب 2021 - 13:17
27/08/2021 13:17:00
توقيف الصقر صفعة للقوات والاخيرة تبرر بالهجوم
في عزّ الأزمة..لا تزال السياسة والاحزاب يغطيان المحتكرين
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LBCI News Lebanon
الاحتكار وتخزين المحروقات كانا من مسببات الازمة التي يعاني منها الناس.
وعلى الرغم من الصرخة، لا تزال السياسة والاحزاب يغطيان المحتكرين.
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