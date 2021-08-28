بترا خوري للـLBCI: وضعنا جيد وسنشهد موجة جديدة من الاصابات مع كل متحور

بترا خوري للـLBCI: وضعنا جيد وسنشهد موجة جديدة من الاصابات مع كل متحور

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LBCI News Lebanon

أكّدت الدكتورة بترا خوري أن لبنان بات في منتصف موجة دلتا، مشددةً على أن وضعنا جيد، وذلك بفضل طريقة تنفيذ خطة التليقح لا سيما عبر استهداف كبار السن، وتأخير موعد الجرعة الثانية الى حد الـ5 أسابيع.



وقالت للـLBCI: مع كل متحور سنشهد موجة جديدة من الاصابات، والمطلوب الاستمرار برفع نسبة المناعة عبر اللقاح قبل الخريف المقبل.

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