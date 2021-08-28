تقارير نشرة الاخبار
28 آب 2021 - 13:56
Back

بترا خوري للـLBCI: وضعنا جيد وسنشهد موجة جديدة من الاصابات مع كل متحور

بترا خوري للـLBCI: وضعنا جيد وسنشهد موجة جديدة من الاصابات مع كل متحور Lebanon, news ,lbci ,أخبار تلقيح, متحور, كورونا,بترا خوري,بترا خوري للـLBCI: وضعنا جيد وسنشهد موجة جديدة من الاصابات مع كل متحور
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أكّدت الدكتورة بترا خوري أن لبنان بات في منتصف موجة دلتا، مشددةً على أن وضعنا جيد، وذلك بفضل طريقة تنفيذ خطة التليقح لا سيما عبر استهداف كبار السن، وتأخير موعد الجرعة الثانية الى حد الـ5 أسابيع.

وقالت للـLBCI: مع كل متحور سنشهد موجة جديدة من الاصابات، والمطلوب الاستمرار برفع نسبة المناعة عبر اللقاح قبل الخريف المقبل.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً