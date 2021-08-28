بترا خوري للـLBCI: وضعنا جيد وسنشهد موجة جديدة من الاصابات مع كل متحور

أكّدت الدكتورة بترا خوري أن لبنان بات في منتصف موجة دلتا، مشددةً على أن وضعنا جيد، وذلك بفضل طريقة تنفيذ خطة التليقح لا سيما عبر استهداف كبار السن، وتأخير موعد الجرعة الثانية الى حد الـ5 أسابيع.
وقالت للـLBCI: مع كل متحور سنشهد موجة جديدة من الاصابات، والمطلوب الاستمرار برفع نسبة المناعة عبر اللقاح قبل الخريف المقبل.
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