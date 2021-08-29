حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" يعيد إطلاق النشاط السياسي لـ"مجلس قضاء جبيل"

"دولتنا دولة من اول وجديد"، عنوان عريض اعاد اطلاقه حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة خلال النشاط السياسي لـ"مجلس قضاء جبيل".
ولان اعادة بناء الدولة ضرورة، حمّل عضو مجلس الحكماء في الحزب كارلوس إدّه جميع الأطراف من حاكم مصرف لبنان، ورؤساء المصارف كما النظام ككل مسؤولية الازمة التي نعيشها، في وقت أكد الأمين العام للحزب بيار عيسى أن تحقيق انتقال سلمي للسلطة يتطلب إدارة مستقلة للعمليّة الانتخابيّة وسلطة تنفيذيّة مستقلة.
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