أزمة دبلوماسية جديدة بطلها جورج قرداحي

أزمة دبلوماسية جديدة بين لبنان والسعودية بطلها جورج قرداحي

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LBCI News Lebanon

أزمةٌ دبلوماسية جديدة بدأت تلوح في الافق بين لبنان والدول الخليجية.



فبعد تصريحات وزير الخارجية السابق شربل وهبة في أيار الماضي الذي اتهم فيها السعودية ودولا خليجية أخرى دون تسميتها بتمويل داعش الإرهابي، جاء تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي الذي إتهم فيه السعودية والإمارات بـ"الاعتداء على اليمن"، بمثابة قنبلة موقوتة للعلاقات الثنائية بين لبنان والدول الخليجية.

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