قطاع الخليوي الى الإضراب در...

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LBCI News Lebanon

مؤشرات عديدة تدل على ما يصيب قطاع الاتصالات في لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة.



فبالاضافة الى رداءة الشبكة في الفترة الأخيرة, ها هم الموظفون في شركتي ألفا وتاتش يعلنون الاضراب المفتوح بدءا من الاثنين, لتتوقف كل عمليات خدمات الزبائن وتسليم بطاقات التشريج، كما احجموا عن القيام بكلّ أعمال الصيانة على الشبكات, والمطلب الأساسي: تطبيق عقد العمل الجماعي.

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