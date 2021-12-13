تقارير نشرة الاخبار
13 كانون الأول 2021 - 14:19
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قطاع الخليوي الى الإضراب در...

قطاع الخليوي الى الإضراب در... Lebanon, news ,lbci ,أخبار اضراب, لبنان,الاتصالات,قطاع الخليوي الى الإضراب در...
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Lebanon News
مؤشرات عديدة تدل على ما يصيب قطاع الاتصالات في لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة. 

فبالاضافة الى رداءة الشبكة في الفترة الأخيرة, ها هم الموظفون في شركتي ألفا وتاتش يعلنون الاضراب المفتوح بدءا من الاثنين, لتتوقف كل عمليات خدمات الزبائن وتسليم بطاقات التشريج، كما احجموا عن القيام بكلّ أعمال الصيانة على الشبكات, والمطلب الأساسي: تطبيق عقد العمل الجماعي. 
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