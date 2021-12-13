قطاع الخليوي الى الإضراب در...

مؤشرات عديدة تدل على ما يصيب قطاع الاتصالات في لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة.
فبالاضافة الى رداءة الشبكة في الفترة الأخيرة, ها هم الموظفون في شركتي ألفا وتاتش يعلنون الاضراب المفتوح بدءا من الاثنين, لتتوقف كل عمليات خدمات الزبائن وتسليم بطاقات التشريج، كما احجموا عن القيام بكلّ أعمال الصيانة على الشبكات, والمطلب الأساسي: تطبيق عقد العمل الجماعي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية