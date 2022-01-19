"شمالنا" يلتقي المغتربين اللبنانيين... وفرصة أمام الشعب لاختيار المرشحين الرسميين

"شمالنا" يلتقي المغتربين اللبنانيين...

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LBCI News Lebanon

ضمن سلسلة اجتماعات افتراضية تنظمّها the Lebanese diaspora network تحت عنوان "let's talk elections"، تجمع فيها مجموعات تغييرية مشاركة في المعركة الانتخابية المقبلة، بالمغتربين اللبنانيين، كي تتمكن من عرض برنامجها الانتخابي وأهدافها بالاضافة إلى الاعلان عن مرشحّيها، وإعطاء المغتربين المقترعين فرصة للاستماع والاجابة على مخاوفهم وتساؤلاتهم، التقى "شمالنا"، ائتلاف الاقضية الاربعة (بشري، زغرتا، الكورة، البترون) افتراضيا، مجموعة من المغتربين اللبنانيين الذين يعوّلون على الانتخابات هذا الربيع كي يتمكنوا، ومن خلال أصواتهم،من إحداث التغيير المنتظر.

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