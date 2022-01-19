المركزي ماض في التعميم ١٦١

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LBCI News Lebanon

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعضاء المجلس المركزي أنه مستمر حتى إشعار آخر بتطبيق التعميم ١٦١ الذي يتيح إستبدال ليرات المواطنين بدولارات على سعر منصة صيرقة. وأوضحت مصادر في المجلس المركزي أن الأمر مرتبط بما سيتوفر من دولارات في المرحلة المقبلة عبر OMT وعبر بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقوم أيضًا باستبدال دولارات إلى ليرة لبنانية.

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