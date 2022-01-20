الحريري سيدلي بقراره ويمشي...

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كرر المجتمع الدولي ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وفي حين تدرس الاحزاب تحالفاتها واسماء مرشحيها، يترقب تيار المستقبل موقف رئيسه سعد الحريري الذي بات رهن الساعات المقبلة بعد عودته الى بيروت.وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام عزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، إفساحا في المجال للتغيير الجدي.