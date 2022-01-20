تقارير نشرة الاخبار
20 كانون الثاني 2022 - 14:34
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الحريري سيدلي بقراره ويمشي...

الحريري سيدلي بقراره ويمشي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,الحريري,الحريري سيدلي بقراره ويمشي...
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Lebanon News
كرر المجتمع الدولي ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وفي حين تدرس الاحزاب تحالفاتها واسماء مرشحيها، يترقب تيار المستقبل موقف رئيسه سعد الحريري الذي بات رهن الساعات المقبلة بعد عودته الى بيروت.

وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام عزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، إفساحا في المجال للتغيير الجدي.
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