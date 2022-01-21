لبنان على بعد أشهر من خطة نقل جديدة

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تابع وزير الأشغال علي حميه في فرنسا مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان المواضيع التي تم بحثها سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت.وابدى دوكان تقديره للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم.واعتبر دوكان ان هذه الخطط هي بمثابة رسالة اصلاحية مهمة على صعيد الوزارة مؤكداً ضرورة السير بهذه الاصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.وسلكت هبة الباصات الفرنسية للبنان طريقها نحو التنفيذ.