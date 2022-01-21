تقارير نشرة الاخبار
21 كانون الثاني 2022 - 14:24
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لبنان على بعد أشهر من خطة نقل جديدة

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Lebanon News
تابع وزير الأشغال علي حميه في فرنسا مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان المواضيع التي تم بحثها سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت.

 وابدى دوكان تقديره للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم. 
واعتبر دوكان ان هذه الخطط هي بمثابة رسالة اصلاحية مهمة على صعيد الوزارة مؤكداً ضرورة السير بهذه الاصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
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وسلكت هبة الباصات الفرنسية للبنان طريقها نحو التنفيذ.
 
 
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