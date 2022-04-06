تقارير نشرة الاخبار
06 نيسان 2022 - 13:40
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الكابيتال كونترول لم يصل إلى المجلس النيابي بعد

هل سيبصر قانون الكابيتل كونترول النور ام ان الانقسام السياسي سيطيح بالموضوع؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس الوزراء,الكابيتل كونترول, هل سيبصر قانون الكابيتل كونترول النور ام ان الانقسام السياسي سيطيح بالموضوع؟
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Lebanon News

مزيد من التأخير في إقرار قانون الكابيتل كونترول.
الأربعاء الماضي هُرب مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء بعدما أدخلت تعديلات طفيفة  على الإقتراح الذي كانت قد ناقشته وأسقطته اللجان النيابية المشتركة في ٢٨ آذار الماضي،وقالت مصادر حكومية إن تمرير هذا المشروع في مجلس الوزراء جرى على طريقة غض النظر فلو طرح على التصويت لكان سقط في مجلس الوزراء لأن النقاشات أظهرت معارضة وزارية له.
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