الكابيتال كونترول لم يصل إلى المجلس النيابي بعد

مزيد من التأخير في إقرار قانون الكابيتل كونترول.
الأربعاء الماضي هُرب مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء بعدما أدخلت تعديلات طفيفة على الإقتراح الذي كانت قد ناقشته وأسقطته اللجان النيابية المشتركة في ٢٨ آذار الماضي،وقالت مصادر حكومية إن تمرير هذا المشروع في مجلس الوزراء جرى على طريقة غض النظر فلو طرح على التصويت لكان سقط في مجلس الوزراء لأن النقاشات أظهرت معارضة وزارية له.
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