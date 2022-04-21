باسيل في طرابلس... عصفوران بحجر واحد: جعجع وفرنجية

منافسة محتدمة بين التيار - القوات والمردة في دائرة طرابلس - المنية والضنية

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LBCI News Lebanon

عندما أعلن رئيس التيار الوطني الحر لوائح التيار وحلفائه لخوض الإنتخابات النيابية المرتقبة في الخامس عشر من أيار المقبل، لم يسم أي مرشح حزبي أو حليف مدعوم من التيار في دائرة طرابلس - المنية والضنية.



ولكن من يعرف باسيل جيداً كان على إدراك بأنه لم يسقط أبداً هذه الدائرة من حساباته الإنتخابية، لن يتخلى عن قاعدته الشعبية في عاصمة الشمال والتي أيدته في العام 2018، كما أنه لن يترك الناخبين المسيحيين فيها لخصميه اللدودين: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع العائد الى طرابلس بتحالف مع اللواء أشرف ريفي، ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية المتحالف مع النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد.

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