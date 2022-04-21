في المتن الشمالي... معركة كسر عضم على المقعد الكاثوليكي!

المعركة محتدمة بين القوات و"التيار" في المتن لخطف المقعد الكاثوليكي الوحيد في الدائرة

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LBCI News Lebanon

لم تشهد المعارك الانتخابية في المتن الشمالي في تاريخها وعلى اختلاف القوانين الانتخابية معارك بارزة أو تصنف مهمة على المقعد الكاثوليكي الوحيد فيها، خلافا لما يحصل اليوم، بين القوات اللبنانية التي تحشد قوتها الناخبة لمرشحها ملحم رياشي بالدرجة الاولى من بين مرشحيها في المتن، وبين التيار الوطني الحر الذي يسعى الى تأمين حاصل ثالث لمرشحه النائب الحالي ادي معلوف الى درجة انه قد يصل الى مرحلة يضطر فيها الاختيار بين التضحية بأحد الحاصلين الماروني او الارثوذكسي لصالح الكاثوليكي.

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