في المتن الشمالي... معركة كسر عضم على المقعد الكاثوليكي!

لم تشهد المعارك الانتخابية في المتن الشمالي في تاريخها وعلى اختلاف القوانين الانتخابية معارك بارزة أو تصنف مهمة على المقعد الكاثوليكي الوحيد فيها، خلافا لما يحصل اليوم، بين القوات اللبنانية التي تحشد قوتها الناخبة لمرشحها ملحم رياشي بالدرجة الاولى من بين مرشحيها في المتن، وبين التيار الوطني الحر الذي يسعى الى تأمين حاصل ثالث لمرشحه النائب الحالي ادي معلوف الى درجة انه قد يصل الى مرحلة يضطر فيها الاختيار بين التضحية بأحد الحاصلين الماروني او الارثوذكسي لصالح الكاثوليكي.
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