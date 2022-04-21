خطة التعافي: اذا مش الخميس... الخميس!

ماذا في التفاصيل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس الوزراء,خطة التعافي,ماذا في التفاصيل؟

LBCI News Lebanon

في آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الفائت تم توزيع رؤية خطة التعافي وطلب من الوزراء الاطلاع عليها وارسال ملاحظاتهم الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. فاذا وجد الأخير ان الملاحظات جدية تعرض الخطة مجددا على مجلس الوزراء. وابرز المطالبين يومها بدراسة المسودة كان وزراء حزب الله.



طار الخميس وحط خميس آخر وانقضت مهلة الأسبوع، ليتبين أن ما من أحد مستعجل لإبداء الملاحظات.

الإعلان