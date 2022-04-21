تقارير نشرة الاخبار
21 نيسان 2022 - 13:10
Back

خطة التعافي: اذا مش الخميس... الخميس!

ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس الوزراء,خطة التعافي,ماذا في التفاصيل؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الفائت تم توزيع رؤية خطة التعافي وطلب من الوزراء الاطلاع عليها وارسال ملاحظاتهم الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. فاذا وجد الأخير ان الملاحظات جدية تعرض الخطة مجددا على مجلس الوزراء. وابرز المطالبين يومها بدراسة المسودة كان وزراء حزب الله. 

طار الخميس وحط خميس آخر وانقضت مهلة الأسبوع، ليتبين أن ما من أحد مستعجل لإبداء الملاحظات.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً