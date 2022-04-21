خطة التعافي: اذا مش الخميس... الخميس!

في آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الفائت تم توزيع رؤية خطة التعافي وطلب من الوزراء الاطلاع عليها وارسال ملاحظاتهم الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. فاذا وجد الأخير ان الملاحظات جدية تعرض الخطة مجددا على مجلس الوزراء. وابرز المطالبين يومها بدراسة المسودة كان وزراء حزب الله.
طار الخميس وحط خميس آخر وانقضت مهلة الأسبوع، ليتبين أن ما من أحد مستعجل لإبداء الملاحظات.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية