في الجنوب الثانية... دور فاعل للصوت المسيحي في بعض القرى

في دائرة الجنوب الثانية، أي صور-الزهراني، ٧ مقاعد، من بينها مقعد واحد مخصص لطائفة الروم الكاثوليك، أما المقاعد الست المتبقية فمن حصة الطائفة الشيعية.
٣٨٤٨٩ هو عدد الناخبين المسيحيين في هذه الدائرة التي وصل الحاصل الانتخابي فيها ٢١٠٠٠ صوت عام 2018 وبالتالي فإن الصوت المسيحي يستطيع ان يوصل حاصل ونصف الحاصل في الدائرة كاملة.
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