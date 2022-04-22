تقارير نشرة الاخبار 22 نيسان 2022 - 13:22 22/04/2022 13:22:00 في الجنوب الثانية... دور فاعل للصوت المسيحي في بعض القرى

في الجنوب الثانية... دور فاعل للصوت المسيحي في بعض القرى

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LBCI News Lebanon

في دائرة الجنوب الثانية، أي صور-الزهراني، ٧ مقاعد، من بينها مقعد واحد مخصص لطائفة الروم الكاثوليك، أما المقاعد الست المتبقية فمن حصة الطائفة الشيعية.

٣٨٤٨٩ هو عدد الناخبين المسيحيين في هذه الدائرة التي وصل الحاصل الانتخابي فيها ٢١٠٠٠ صوت عام 2018 وبالتالي فإن الصوت المسيحي يستطيع ان يوصل حاصل ونصف الحاصل في الدائرة كاملة. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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