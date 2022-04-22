تقارير نشرة الاخبار
22 نيسان 2022 - 13:25
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الكهرباء والتعثر مع البنك الدولي...

فياض يعمل على حل العقد التي ظهرت مع البنك الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء, البنك الدولي,وليد فياض,فياض يعمل على حل العقد التي ظهرت مع البنك الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن
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Lebanon News
خط التواصل مفتوح بين وزير الطاقة وليد فياض والبنك الدولي ولكن الوزير فياض لم يحصل بعد على تفسير لتعبير "الجدوى السياسية" الذي تحدث عنه مسؤولون في البنك الدولي تجاه مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فأسئلة الوزير فياض تجاه هذا الموضوع تبقى من دون جواب ما دفعه إلى التساؤل هل كان هذا التعبير مجرد ذلة لسان؟
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