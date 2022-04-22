تقارير نشرة الاخبار 22 نيسان 2022 - 13:25 22/04/2022 13:25:00 الكهرباء والتعثر مع البنك الدولي...

فياض يعمل على حل العقد التي ظهرت مع البنك الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن

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LBCI News Lebanon

خط التواصل مفتوح بين وزير الطاقة وليد فياض والبنك الدولي ولكن الوزير فياض لم يحصل بعد على تفسير لتعبير "الجدوى السياسية" الذي تحدث عنه مسؤولون في البنك الدولي تجاه مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فأسئلة الوزير فياض تجاه هذا الموضوع تبقى من دون جواب ما دفعه إلى التساؤل هل كان هذا التعبير مجرد ذلة لسان؟ الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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