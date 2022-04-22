الكهرباء والتعثر مع البنك الدولي...

خط التواصل مفتوح بين وزير الطاقة وليد فياض والبنك الدولي ولكن الوزير فياض لم يحصل بعد على تفسير لتعبير "الجدوى السياسية" الذي تحدث عنه مسؤولون في البنك الدولي تجاه مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فأسئلة الوزير فياض تجاه هذا الموضوع تبقى من دون جواب ما دفعه إلى التساؤل هل كان هذا التعبير مجرد ذلة لسان؟
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