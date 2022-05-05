الصمت الانتخابي بدأ... وسيتجدد الاسبوع المقبل

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بدأ الصمت الانتخابي الذي يسبق كل مراحل الإنتخابات في لبنان.صمت سيمتد على اكثر من مرحلة وهو في القانون يسبق مرحلة الانتخاب بيوم ويمتد لثمان واربعين ساعة.لأن انتخابات المغتربين ستجرى يومي الجمعة والاحد فإن الصمت الانتخابي لهذه المرحلة سيمتد من منتصف ليل الاربعاء الخميس حتى اغلاق صناديق الاقتراع ليل الاحد الاثنين.المراحل الاخرى من الصمت الانتخابي ستشمل انتخابات الموظفين الذين سيديرون العملية الإنتخابية الخميس الثاني عشر من أيّار وسيبدأ الصمت فجر الاربعاء حتى اغلاق الصناديق يوم الخميس، ليعود يبدأ فجر السبت حتى اغلاق صناديق الاقتراع يوم الاحد في 15 ايار في انتخابات الداخل اللبناني.