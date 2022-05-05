كيف سيبدو المشهد الانتخابي في بيروت الاولى وماذا عن نسبة المشاركة؟

في العام 2018، سجّلت دائرة بيروت الأولى، أدنى نسبة اقتراع بين الدوائر الـ15، فلم تتعدَ حينها الـ33.9%

فمن أصل 134736 ناخب اقترع فقط 44714 في الدورة الانتخابات الماضية.

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وهكذا كانت نسب الاقتراع بحسب الطوائف:الصوت الماروني كان صاحب اعلى نسبة الاقتراع في بيروت الاولى والتي وصلت الى نحو 40.6%.الصوت الأرثوذكسي حصل على المرتبة الثانية مسجلاً 39.5%.الصوت السني 38.8%، الصوت الشيعي 36.4%، 30.8% للكاثوليك، 25.8% للاقليات، ليحل الصوت الارمني في المرتبة السابعة بنسبة 25.2%، وتبقى المرتبة الأخيرة من حيث ادنى نسبة اقتراع في دائرة بيروت الأولى للصوت الانجيلي.الأرقام تؤكد أن حماسة أهل المدور، الاشرفية، الصيفي والرميل لم تكن بالمستوى المطلوب في انتخابات العام 2018.ولكن ماذا يقول الشارع في هذه المناطق قبيل 15 ايار؟