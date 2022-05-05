مخالفات انتخابات 2018 لم تلق المحاسبة اللازمة... فهل ستتغير الصورة هذا العام؟

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انتخاباتُ المغتربين للعام 2022 على الابواب ولا تزال خروقات ومخالفات انتخاباتِ 2018 بلا ايّ محاسبةٍ فعليّة.على سبيلِ المثال لا الحصر، طارَت يومَها اصوات 479 من الأقلامِ في الدوائرِ الصغرى على صعيدِ انتخاباتِ المغتربينَ في انتقالِها من بيروت الى المناطق لفرزِها فتمّ تصفيرُ نتائجِها، فهل ستتكررُ التجربةُ هذه المرة؟لا جوابًا حاسم حتى الساعة سوى وعود بالشفافيةِ فماذا عن المراقبة؟