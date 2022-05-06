"عملة العمايل"...كل ليلة لمدة اسبوع سنعرض قيمة اللولار

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مواكبة لحملة "عملة العمايل" التي اطلقتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد ، والتي تواكبها الـLBCI على مدى أسبوع، سنعرض لكُم قيمة اللولار التي باتت في لبنان عملة الفساد، بحسب السقف الذي حدّده البنك المركزي وهو 8 آلاف ليرة للدولار الواحد.اللولار الواحد الذي يُحتسب بـ8 آلاف ليرة لبنانية، وبعملية حسابية بسيطة، يتبين ان قيمته لا تتعدى الصفر فاصل 297 بحسب صرف السوق اليوم، بما انه ما من مصدر رسمي موحّد لتحديد قيمتها.اليوم، تحدثنا عن سعر اللولار الواحد وغدا ايضا عن اللولار بحسب سعر الصرف والحملة مستمرة لنذكر ونؤكد الجميع ان الشعب، "مش فرق عملة" .. "نحنا مش فرق عملة"...