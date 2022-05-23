تقارير نشرة الاخبار
23 أيار 2022 - 14:05
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كسر الحواجز من صناديق الإقتراع إلى محيط البرلمان

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Lebanon News
هذه الحواجز، إلى زوال..

فبعد ما يقارب الثلاث سنوات على وضعها في أعقاب ثورة السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩، بهدف منع وصول المحتجين الى ساحة النجمة، نجحت الثورة في كسر الحواجز في صناديق الاقتراع ودخل نواب الحراك الى المجلس النيابي من بابه العريض وبالتالي لم تعد تلك الحواجز تنفع في اعاقة الدخول الى ساحة النجمة.
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