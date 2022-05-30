هل يعود وسط بيروت للحياة من جديد؟

القصة قصّة مدينة لم تتوقف يوماً عن المكافحة لتحيا من جديد..
بيروت التي دمرت الحرب الاهلية وسطها التجاري والسياحي، خضعت لعملية إعادة إعمار وتطوير شاملة أعادت لها مكانتها الثقافية والاقتصادية، فغدت شوارع وسط العاصمة تعجّ بالمواطنين والسياح واصبحت تعدُّ مركزاً لتجمّع أهمّ الشركات الفنادق المحلات والمطاعم العالمية والمحلية.
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