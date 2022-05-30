تقارير نشرة الاخبار
30 أيار 2022 - 13:24
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هل يعود وسط بيروت للحياة من جديد؟

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Lebanon News
القصة قصّة مدينة لم تتوقف يوماً عن المكافحة لتحيا من جديد..

بيروت التي دمرت الحرب الاهلية وسطها التجاري والسياحي، خضعت لعملية إعادة إعمار وتطوير شاملة أعادت لها مكانتها الثقافية والاقتصادية، فغدت شوارع وسط العاصمة تعجّ بالمواطنين والسياح واصبحت تعدُّ مركزاً لتجمّع أهمّ الشركات الفنادق المحلات والمطاعم العالمية والمحلية. 
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