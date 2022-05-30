تقارير نشرة الاخبار
30 أيار 2022 - 13:39
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عشية الجلسة الاولى للبرلمان... قوى انماء عكار تجتمع

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Lebanon News
عُقد اجتماع في دارة النائب نبيل بدر، وضمّ عددا من النواب وذلك بهدف التشاور عشية جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.

وعُلم أن النائب سجيع عطية انسحب من معركة نائب رئيس مجلس النواب لصالح النائب غسان سكاف.

ويبقى موقف نواب القوى التغييرية ضبابيا، ليختاروا في الساعات القليلة المقبلة، ما إذا كانوا سيصوتون لسكاف أو تسمية إسم آخر.
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أما بالنسبة للقوات اللبنانية، فهي ماضية حتى الساعة في خيار التصويت بورقة بيضاء الى حين التأكد من أن الاسم الذي ستدعمه الى انتخابات نائب رئيس المجلس سيربح.


 
 
 
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