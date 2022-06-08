تقارير نشرة الاخبار
08 حزيران 2022 - 14:00
Back

خطة طوارىء للكهرباء: ١٠ ساعات والكيلواط بـ٢٧ سنتا

خطة طوارىء للكهرباء.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الكهرباء,خطة طوارىء,خطة طوارىء للكهرباء..
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
يغطي مصرف لبنان حاليا ما يقارب الـ ٢٠٠ مليون دولار شهريا لتأمين البنزين على سعر منصة صيرفة، ولكن لوزير الطاقة وليد فياض وجهة نظر أخرى أبلغها مباشرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي تقول بأن يتوقف مصرف لبنان عن هذه التغطية، فتصبح تسعيرة البنزين وفق دولار السوق، على أن تستفيد مؤسسة كهرباء لبنان في المقابل من الـ ٢٠٠ مليون دولار من أجل شراء فيول وغاز أويل لمعامل الكهرباء.
الإعلان

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً