خطة طوارىء للكهرباء: ١٠ ساعات والكيلواط بـ٢٧ سنتا

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يغطي مصرف لبنان حاليا ما يقارب الـ ٢٠٠ مليون دولار شهريا لتأمين البنزين على سعر منصة صيرفة، ولكن لوزير الطاقة وليد فياض وجهة نظر أخرى أبلغها مباشرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي تقول بأن يتوقف مصرف لبنان عن هذه التغطية، فتصبح تسعيرة البنزين وفق دولار السوق، على أن تستفيد مؤسسة كهرباء لبنان في المقابل من الـ ٢٠٠ مليون دولار من أجل شراء فيول وغاز أويل لمعامل الكهرباء.