في إنتخابات لجنة المال والموازنة: كيف تمكن ميشال معوض وإبراهيم منيمنة من تحقيق الخرق؟

صحيح أن بعض اللجان النيابية حُكمت بالإنتخابات، بعد إنعدام توافق كل الكتل السياسية على التقسيمة، إلا أنه وبالنظر إلى النتائج، يتبين أن مبدأ التوافق كان تحصيلًا حاصلًا بين أكبر الكتل النيابية التي تمثل الأحزاب التقليدية، والتي تبادلت الأصوات في ما بينها لضمان وصول مرشحيها، ككتلة الجمهورية القوية، لبنان القوي، اللقاء الديمقراطي، التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، وتحديدًا في لجنة المال والموازنة.
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