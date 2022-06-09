الأميركيون في استجرار الغاز والكهرباء "راوح مكانك"

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LBCI News Lebanon

استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان، ملف واقع برمته تحت القرار الأميركي ومن ضمنه عملية التمويل من قبل البنك الدولي.

وقد كان لافتا ما أكدته مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف عن أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، لأن هذه الدول لم توقع أي عقود بعد.

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