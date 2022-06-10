دراسة لتعديل قانون تجريم التعذيب

ثغرات في قانون تجريم التعذيب

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LBCI News Lebanon

"العبرة بالتنفيذ"... شعار ينطبق على قوانين عدة أقرها المجلس النيابي ولم تنفذ، ومنها قانون تجريم التعذيب، الذي يرى الخبراء فيه ثغرات عدة.

وفي محاولة لمعالجة الثغرات التي غفل عنها القانون المذكور، أعد محامون من لجنة الدفاع عن المتظاهرين، بالتعاون مع مؤسسة فردريتش إيبرت - مكتب لبنان، دراسة بحثية عنوانها "قانون تجريم التعذيب: التعطيل ودور القضاء".

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