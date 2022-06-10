الأحمر يجمع نائبتي التيار والقوات وبعض ورثة تيار المستقبل من سنة ٨ آذار

مجلس النواب استكمل انتخاب لجانه

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LBCI News Lebanon

خلافا للعرف التوافقي السائد منذ سنوات، شهدت لجنتا الصحة والتربية انتخابات كسابقاتها. لكن الاختلاف بين جلستي الثلاثاء الفائت والجمعة ان الاخيرة لم تشهد سجالات بين نواب الثورة من جهة وبين من يعتبرون من صقور المجلس. حتى أن الرئيس بري كان مستعجلا لبدء تلاوة الأوراق...

وفي منتصف الجلسة، برز التودد بين نائبة التيار الوطني الحر ندى بستاني والقوات غادة ايوب. بفستانيهما الحمر تعانقتا والتقطت لهما الصور.

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