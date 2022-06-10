جائزة Stevie Awards الذهبية لشركة Inkript المتخصصة في الأمن الرقمي

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LBCI News Lebanon

جائزة Stevie Awards للشرق الأوسط وشمال أفريقيا... هي جائزة عالمية تقدم للشركات الناجحة حول العالم وقد حصلت عليها أشهر شركات الاعمال.



عام 2002 بدأ مشروع Stevie Awards الذي يكرم كل شركة مبتكِرة قدمت قيمة مضافة لبلدها مهما كانت الظروف.



وفي العام 2022… كانت المفاجأة!



فرغم كل الظروف والأزمات الاقتصادية والمالية والكوارث التي حلّت على لبنان، تمكّنت شركة Inkript اللبنانية من حصد هذه الجائزة عن جدارة.