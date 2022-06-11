تقارير نشرة الاخبار
11 حزيران 2022 - 13:32
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نهاية حزينة لطارق طياح وشادي كريدي في ايطاليا

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Lebanon News
لم يكن طارق طياح يعلمْ أن هذا الفيديو الذي أرسلَه الى ابنِه هو فيديو الوداع الاخير.. 

هو وداعٌ مرٌّ يُفرضُ من جديد على اولادِ طارق الثلاثة... هم الذين فقدوا والدتَهَم في انفجارِ الرابع من آب..

اما والدةُ شادي كريدي، الاب لاربعةِ أطفال، فلم تكنْ تعلمْ أنّها ستَشرَبُ كأسَ المرّ مرةً ثانية، بعدَما خسِرَت ابنَها "صخر" المهندس الزراعي، في حادثِ عَمل في أرضٍ زراعية العامَ الماضي.
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