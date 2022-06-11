نهاية حزينة لطارق طياح وشادي كريدي في ايطاليا

لم يكن طارق طياح يعلمْ أن هذا الفيديو الذي أرسلَه الى ابنِه هو فيديو الوداع الاخير..
هو وداعٌ مرٌّ يُفرضُ من جديد على اولادِ طارق الثلاثة... هم الذين فقدوا والدتَهَم في انفجارِ الرابع من آب..
اما والدةُ شادي كريدي، الاب لاربعةِ أطفال، فلم تكنْ تعلمْ أنّها ستَشرَبُ كأسَ المرّ مرةً ثانية، بعدَما خسِرَت ابنَها "صخر" المهندس الزراعي، في حادثِ عَمل في أرضٍ زراعية العامَ الماضي.
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