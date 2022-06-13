يوم حافل لهوكستاين الثلاثاء واقتراح مضاد سيقدمه لبنان

هذه هي الخريطة التي كان الوسيط الأميركي آموس هوكستين قد سلمها للجانب اللبناني في شباط الماضي وتحمل إقتراحه لخط حدودي بحري بين لبنان وإسرائيل.
في هذه الخريطة تبقى منطقة النزاع بين الخطين ١ و٢٣ ولا يعطى حقل قانا كاملًا للبنان، ولا يلبث الخط ٢٣ في هذه الخارطة أن ينحرف شمالًا ليقتطع قسم من البلوك رقم ٨ وليلتقي تقريبًا مع خط هوف.
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