تقارير نشرة الاخبار
13 حزيران 2022 - 13:54
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يوم حافل لهوكستاين الثلاثاء واقتراح مضاد سيقدمه لبنان

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Lebanon News
هذه هي الخريطة التي كان الوسيط الأميركي آموس هوكستين قد سلمها للجانب اللبناني في شباط الماضي وتحمل إقتراحه لخط حدودي بحري بين لبنان وإسرائيل.

في هذه الخريطة تبقى منطقة النزاع بين الخطين ١ و٢٣ ولا يعطى حقل قانا كاملًا للبنان، ولا يلبث الخط ٢٣ في هذه الخارطة أن ينحرف شمالًا ليقتطع قسم من البلوك رقم ٨ وليلتقي تقريبًا مع خط هوف.
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