تقارير نشرة الاخبار
14 حزيران 2022 - 07:58
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سلسلة لقاءات حافلة لهوكستين... اليكم التفاصيل

سلسلة لقاءات حافلة لهوكستين... اليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,اموس هوكستين, سلسلة لقاءات حافلة لهوكستين... اليكم التفاصيل
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Lebanon News
على جدول اعمال المبعوث الاميركي آموس هوكستين الى بيروت سلسلة لقاءات حافلة.

في بعبدا قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهوكستين ردا على المقترح الاميركي وتمنى عليه العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الاسرائيلي. 

اما في السرايا أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي هوكستين الموقف اللبناني الموحد ببدء التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان في ثرواته.
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تفاصيل الجولة في الفيديو اعلاه:
 
 
 
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