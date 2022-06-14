حقل قانا: ما له وما عليه

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حقل قانا يقع نحو ٨٠% منه في البلوك رقم ٩ شمال الخط ٢٣ و٢٠%منه جنوب الخط ٢٣.هذا الحقل يطالب لبنان بأن يكون بأكمله تحت السيادة اللبنانية في مقابل أن يكون حقل كاريش كاملا تحت سيطرة الإسرائيليين كما يردد البعض، ولكن هذا الأمر يطرح إشكالية استمع لها الوسيط الأميركي آموس هوكستين أكثر من مرة ولا سيما من أعضاء الوفد اللبناني إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة، وتقول هذه الإشكالية إن عملية التبادل غير عادلة لأنها تعطي الإسرائيليين حقل كاريش وهو حقل مكتشف بالكامل ومثبت جراء التنقيب أنه يحوي غازا ونقطة وأصبح جاهزا للإستخراج، في حين أن حقل قانا تقتصر فيه التكهنات بوجود الغاز على الدراسات والمسوحات الزلزالية التي أجراها لبنان، علما أن إشارة إيجابية واحدة في حقل قانا يمكن الركون إليها وهي أن شركة توتال المعنية بالحفر في البلوك رقم ٩ قررت واستنادا إلى دراساتها أن تحفر في بقعة ضمن حقل قانا كي لا تكرر تجربة الحفر التي لم تسفر عن كميات تجارية في البلوك رقم ٤.