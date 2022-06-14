بين الرخص والسياحة والبيئة... أين مغارة الفقمة في عمشيت؟

في 20 تشرين الثاني 2021، رفعت الـLBCI الصوت بوجه عمليات البناء التي بدأت في عمشيت عند شير صخري على البحر في العقار 345... والسبب أن البناء كان فوق مغارة بحرية طبيعية تسمى بمغارة الفقمة، إذ تم العثور على فقمة الراهب النادرة فيها مرات عدة.
أعمال الحفر توقفت منذ ذلك الحين، بعد إحتجاجات شعبية وشكاوى للوزارات المعنية بانتظار الدراسات والأوراق القانونية. وبعد 9 أشهر من التوقف، ها هي الأعمال تستكمل.
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