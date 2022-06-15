هل يصبح البنزين بالدولار؟

المصرف المركزي يبحث خيار رفع الدعم عن البنزين

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LBCI News Lebanon

لم تعد دولرة صفيحة البنزين بعيدة...



فمع غلاء أسعار المحروقات عالمياً وزيادة الطلب خصوصاً في فصل الصيف، تتحدث بعض الأوساط المالية والنفطية عن أنه لم يعد بإمكان مصرف لبنان إعطاء الشركات المستوردة للنفط الدولارات على سعر منصة صيرفة، والتي تبلغ 160 مليون دولار شهرياً أي مليارين دولار سنوياً، مع ما يرافق ذلك من طرح من قبل وزير الطاقة بتوظيف هذه الدولارات التي كانت تعطى لإستيراد المحروقات، لشراء الفيول والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان بكميات إضافية قد ترفع ساعات الكهرباء الى 10 لـ 12 ساعة يوميا.

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