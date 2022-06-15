تقارير نشرة الاخبار
15 حزيران 2022 - 13:55
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مطلع الأسبوع المقبل... توقيع عقد استجرار الغاز من مصر!

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Lebanon News
بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بحث في خيارات توفير المزيد من ساعات الكهرباء للبنانيين، من استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى خطة الطوارئ الممولة محليا، ولكن على قول المثل العين بصيرة واليد قصيرة.

فياض أطلع الرئيس ميقاتي على المسار الذي سينتهج في عملية استجرار الغاز من مصر بعدما تلقى وزير الطاقة وعودا وتعهدات أميركية بإطلاق العملية سريعا فور توقيع العقد مع المصريين.
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