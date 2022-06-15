مطلع الأسبوع المقبل... توقيع عقد استجرار الغاز من مصر!

بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بحث في خيارات توفير المزيد من ساعات الكهرباء للبنانيين، من استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى خطة الطوارئ الممولة محليا، ولكن على قول المثل العين بصيرة واليد قصيرة.
فياض أطلع الرئيس ميقاتي على المسار الذي سينتهج في عملية استجرار الغاز من مصر بعدما تلقى وزير الطاقة وعودا وتعهدات أميركية بإطلاق العملية سريعا فور توقيع العقد مع المصريين.
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