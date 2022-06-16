الكباش السياسي عاد بين تيار المستقبل وفؤاد السنيورة

من باب الانتخابات النيابية التي راهن عليها ليعود زعيماً في ظل الفراغ الذي أحدثه غياب الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية...
ها هو الرئيس فؤاد السنيورة يضرب من جديد...
فبعد مرور شهر على صدور نتائج الانتخابات النيابية التي خذلته كما فعل الشارع السني لا سيما البيروتي.. قرر السنيورة ان يعيد نفسه إلى الواجهة من جديد ؛ عبر إعلانه ان لديه 7 نواب، وفي حديث صحافي تحت عنوان السنيورة جزم بأن "غلته" في الانتخابات 7 نوّاب والسنّة سينهضون.
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