الكهرباء اقتراحات وخطط تفتقر للتمويل

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توضع الأرقام لأسعار الكيلواط في الكهرباء بانتظار أن يصبح وجود التيار الكهربائي حقيقة وأن تزداد ساعات التغذية تباعا، وبانتظار أن يتحقق هذا الأمر تبقى الاقتراحات والطروحات حبرا على ورق.في هذه الطروحات أنه إذا استقدمنا الغاز المصري إلى معمل دير عمار فتعرفة كيلواط الكهرباء سترتفع إلى ٢٢ سنتا،أما إذا لم يصل هذا الغاز وتمكنت وزارة الطاقة من تأمين الأموال لاستيراد الفيول والغاز أويل للمعامل فتعرفة الكيلواط سترتفع إلى ٢٧ سنتا.