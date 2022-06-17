مرسوم جديد من وزارة الطاقة لمنظومة الصرف الصحي.. فهل نرى مجارير في بحرنا؟

سلعاتا تستغيث... المجارير تصب على شاطئها وفي بحرها

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LBCI News Lebanon

قد تكون أجمل الأماكن للسباحة والترفيه هي شمال لبنان وتحديدا الشاطىء الممتد من عمشيت حتى شكا، حيث يُعرف بنقاوة ونظافة مياهه.

ولكل من يعتقد أن خطر تلوثّ البحر هناك بات قريبا... فالحل أقرب.



سبب تحويل المجارير الى مياه البحر هي : الشركة الفرنسية التي تُعنى بتكرير مياه الصرف الصحي المتوقفة عن العمل نتيجة عدة عوامل اهمها عقد التشغيل الذي انتهت صلاحيته منذ 2021، كما توقف محطات ضخ الصرف الصحي من المناطق الى الشركة بسبب انتهاء عقد الشركة المشغلة وغلاء المازوت بظل غياب الكهرباء. علما أن بعد محطات الضخ في البترون تعمل البلدية على تأمين مازوت لتشغيلها، كما في كبّا يجمع أهالي البلدة الأموالي لتشغيل المولد، الا أن شركة التكرير متوقفة عن العمل.

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