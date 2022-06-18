هل تُجرى البريفيه في موعدها؟

أسبوع تقريباً يفصلنا عن موعد إمتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، التي حددتها وزارة التربية يومي السبت والإثنين 25 و27 حزيران الجاري، وحتى اللحظة ما زال الغموض يلف إمكان إجراء هذه الإمتحانات او إلغائها في اللحظة الأخيرة، كما حصل العام الماضي، وذلك إنطلاقاً من تهديدات ووعيد أطلقها اساتذة التعليم الرسمي حول امكان توجههم لمقاطعة مراقبة الإمتحانات إنطلاقاً من الواقع المادي والمعيشي الصعب الذي يعيشونه لعدم حصولهم على حقوقهم..
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