تقارير نشرة الاخبار
18 حزيران 2022 - 13:51
Back

هل تُجرى البريفيه في موعدها؟

هل تُجرى البريفيه في موعدها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشهادة المتوسطة في موعدها..وماذا عن اتعاب الاساتذة؟,امتحانات,هل تُجرى البريفيه في موعدها؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أسبوع تقريباً يفصلنا عن موعد إمتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، التي حددتها وزارة التربية يومي السبت والإثنين 25 و27 حزيران الجاري، وحتى اللحظة ما زال الغموض يلف إمكان إجراء هذه الإمتحانات او إلغائها في اللحظة الأخيرة، كما حصل العام الماضي، وذلك إنطلاقاً من تهديدات ووعيد أطلقها اساتذة التعليم الرسمي حول امكان توجههم لمقاطعة مراقبة الإمتحانات إنطلاقاً من الواقع المادي والمعيشي الصعب الذي يعيشونه  لعدم حصولهم على حقوقهم..
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً