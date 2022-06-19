تقارير نشرة الاخبار
19 حزيران 2022 - 13:41
19/06/2022 13:41:00
نتائج الطعون النيابية الى نهاية الـ٢٠٢٢ والسبب مهلٌ وهيئة إشراف
إليكم الفترة الزمنية المتوقعة للبت بالطعون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس الدستوري, الانتخابات النيابية,الطعون ,إليكم الفترة الزمنية المتوقعة للبت بالطعون
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