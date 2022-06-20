لبنان وازمة النزوح: ٩١% من السوريين تحت خط الفقر و٨٢% من اللبنانيين في فقر متعدد الابعاد

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فيما المجتمع الدولي مستمر بربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي، يعيش لبنان أسوأ ازماته منذ 1850 مع انعدام الامن الغذائي لنصف النازحين ونصف اللبنانيين بحسب البنك الدولي.لكن لاول مرة منذ الحرب السورية يخرج رئيس حكومة لبنان ليطالب، بكلام عالي السقف، بضرورة اعادة النازخين وعلى مسمع ممثلين عن المجتمع الدولي، بعدما كانت مقاربة ملف العودة نقطة خلافية جوهرية بين بعبدا وسائر الافرقاء.لكن ما سبب توقيت موقف ميقاتي؟ مصادر متابعة تؤكد ان كلام رئيس الحكومة يعكس موقف الرؤساء الثلاثة ووزيري الخارجية والشؤون الذي تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية المكلفة باعادة النازحين قبيل مشاركة لبنان بمؤتمر بروكسل في ايار ال ٢٠٢٢. اليوم كرر ميقاتي الموقف بشكل علني لان لا الاجهزة الامنية قادرة على تحمل الاعباء الامنية ولا البلديات.