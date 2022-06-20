موقف ميقاتي من قضية النازحين السوريين جاءت على بعد ايام من موعد الاستشارات النيابية

الإعلان

من يراقب المشهد الداخلي من لقاءات واجتماعات ومشاروات قبيل ايام من موعد الاستشارات النيابية، لا يمكنه الا ان لا يلمس التشظي الداخلي الحاصل على مستوى كل الاطراف.وعلى الرغم ان الجميع؛ من سيسميه او لن يسميه ايقن ان ميقاتي هو الرئيس الذي سيكلف الخميس؛ غير أن ذلك لا يمنع من محاولات قطع الطريق على ميقاتي عبر اختلاق جو رافض له؛كما لا تمنع من محاولات التفتيش عن أسماء بديلة في الربع الساعة الأخيرة، فضلاً عن محاولات خرق صفوف البعض لا سيما من لم يحسم أمره من النواب والكتل من أجل الضغط عليه للذهاب إلى خيارات أخرى غير الرئيس ميقاتي.