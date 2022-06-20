تقارير نشرة الاخبار
20 حزيران 2022 - 13:08
Back

موقف ميقاتي من قضية النازحين السوريين جاءت على بعد ايام من موعد الاستشارات النيابية

موقف ميقاتي من قضية النازحين السوريين جاءت على بعد ايام من موعد الاستشارات النيابية Lebanon, news ,lbci ,أخبار من قضية النازحين السوريين جاءت على بعد ايام من موعد الاستشارات النيابية,موقف ميقاتي,موقف ميقاتي من قضية النازحين السوريين جاءت على بعد ايام من موعد الاستشارات النيابية
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
من يراقب المشهد الداخلي من لقاءات واجتماعات ومشاروات قبيل ايام من موعد الاستشارات النيابية، لا يمكنه الا ان لا يلمس التشظي الداخلي الحاصل على مستوى كل الاطراف.

وعلى الرغم ان الجميع؛ من سيسميه او لن يسميه ايقن ان ميقاتي هو الرئيس الذي سيكلف الخميس؛ غير أن ذلك لا يمنع من محاولات قطع الطريق على ميقاتي عبر اختلاق جو رافض له؛
الإعلان

كما لا تمنع من محاولات التفتيش عن أسماء بديلة في الربع الساعة الأخيرة، فضلاً عن محاولات خرق صفوف البعض لا سيما من لم يحسم أمره من النواب والكتل من أجل الضغط عليه للذهاب إلى خيارات أخرى غير الرئيس ميقاتي.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً