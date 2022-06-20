طوارىء الكهرباء بين المال والسياسة وهيبة الدولة

لا يعني التوقيع على اتفاقية استجرار الغاز مع مصر أن الغاز قد وصل إلى معمل دير عمار وأن زيادة ساعات التغذية قد أصبحت واقعا ملموسا،فالأمر يبقى بحاجة إلى مسألتين الأولى رسالة ضمانات أميركية تعفي المعنيين من أي تداعيات لقانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه،والثانية موافقة البنك الدولي على البدء بالتمويل.
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