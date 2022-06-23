هوكستين يبلغ اسرائيل بموقف لبنان...

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تقاطعت المعلومات الأميركية والإسرائيلية أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أبلغ الجانب الإسرائيلي من دون زيارة تل أبيب الطرح اللبناني في شأن ترسيم الحدود البحرية والذي تبلغه من الرئيس ميشال عون وخلاصته أن يكون الترسيم وفق الخط ٢٣ وأن يحصل لبنان على حقل قانا كاملا،فيتوقف عن المطالبة بحقوق في كاريش على شرط أن توقف إسرائيل كل الأعمال في كاريش بانتظار إبرام التسوية.السفيرة الأميركية أبلغت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن هوكستين أبلغ الإسرائيليين بالطرح اللبناني وهو ينتظر الجواب لنقله إلى اللبنانيين،وقد أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية المعنية بدأت بدراسة الطرح اللبناني و أن عودة هوكستين إلى لبنان متوقعة في مطلع شهر تموز المقبل،إلا أن مصادر أميركية قالت أن لا شيء محدد بعد لا سيما وأن السفيرة الأميركية في لبنان موجودة في الولايات المتحدة وعودتها متوقعة أواخر هذا الشهر وبالتالي عندها يمكن أن تتضح الصورة وما إذا كان آموس هوكستين سيزور بيروت أوائل الشهر المقبل.