تقارير نشرة الاخبار
23 حزيران 2022 - 13:29
Back

هوكستين يبلغ اسرائيل بموقف لبنان...

هوكستين يبلغ اسرائيل بموقف لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار يبلغ اسرائيل بموقف لبنان...,هوكستين ,هوكستين يبلغ اسرائيل بموقف لبنان...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تقاطعت المعلومات الأميركية والإسرائيلية أن الوسيط  الأميركي آموس هوكستين أبلغ الجانب الإسرائيلي من دون زيارة تل أبيب الطرح اللبناني في شأن ترسيم الحدود البحرية والذي تبلغه من الرئيس ميشال عون وخلاصته أن يكون الترسيم وفق الخط ٢٣ وأن يحصل لبنان على حقل قانا كاملا،فيتوقف عن المطالبة بحقوق في كاريش على شرط أن توقف إسرائيل كل الأعمال في كاريش بانتظار إبرام التسوية.
الإعلان

السفيرة الأميركية أبلغت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن هوكستين أبلغ الإسرائيليين بالطرح اللبناني وهو ينتظر الجواب لنقله إلى اللبنانيين،

وقد أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية المعنية بدأت بدراسة الطرح اللبناني و أن عودة هوكستين إلى لبنان متوقعة في مطلع شهر تموز المقبل،إلا أن مصادر أميركية قالت أن لا شيء محدد بعد لا سيما وأن السفيرة الأميركية في لبنان موجودة في الولايات المتحدة وعودتها متوقعة أواخر هذا الشهر وبالتالي عندها يمكن أن تتضح الصورة وما إذا كان آموس هوكستين سيزور بيروت أوائل الشهر المقبل.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً