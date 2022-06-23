لبنان يودع شادي الكريدي وطارق طياح

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LBCI News Lebanon

على وقع أجراس الكنائس والموسيقى الحزينة، حملت جثامين الراحلين طارق الطياح وشادي كريدي للوداع الأخير..

من مستشفى سيدة لبنان في جونية انطلق موكب الوداع لشابين من خيرة شباب لبنان، ليجول في شوارع جونية، لينقل بعدها جثمان طارق الطياح الى مسقط رأسه غزير، حيث استقبله الأهل والأحبة في ساحة البلدة.

ومن ثم، نقل الجثمان الى كنيسة السيدة الحبشية في غزير، حيث تقام صلاة الجنازة لراحة نفس الراحل طياح، بينما أكمل موكب جثمان شادي كريدي طريقه وصولا الى الملقى الأخير في ساحة شركة سانيتا في حصرايل، على أن تقام مراسم تشييعه في مسقط رأسه العاقورة يوم الجمعة.